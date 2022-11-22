زلزال إندونيسيا: 252 قتيل ومئات المصابين

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

وقع في 21 نوفمبر زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر في إندونيسيا.

أفادت وكالة اذرتاج ان الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.

ارتفع عدد ضحايا الزلزال الى 252 قتيل. فُقد 31 شخصا وأصيب 377 شخصا على الأقل. كما أن أكثر من 7 آلاف شخص ما زالوا غير قادرين على العودة إلى ديارهم بسبب عواقب الكارثة الطبيعية. تضرر أكثر من 700 مبنى، بما في ذلك المدارس والمستشفيات في مقاطعة تشيانجور في جاوة الغربية.