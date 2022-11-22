مناقشة التعاون في مجال إزالة الألغام بين أناما ومركز جنيف الإنساني الدولي لإزالة الألغام

باكو، 22 نوفمبر، (أذرتاج)

التقى وقار سليمانوف رئيس مجلس إدارة الوكالة الأذربيجانية لتطهير الألغام (أناما) مع السيدة رنا إلياس منسقة مشروع مركز جنيف الإنساني الدولي لإزالة الألغام ومستشارها إيفانز رونالد.

أفادت أذرتاج نقلا عن أناما ان ثمة تعاونا طويل المدى بين الوكالة الأذربيجانية ومركز جنيف في عملية تنفيذ نظام إدارة المعلومات في مجال مكافحة تهديد الألغام.

في الاجتماع، تم تقديم مقترحات في اتجاه توسيع هذا التعاون وتحسين النظام المستخدم، بالإضافة إلى تدريب موظفي أناما العاملين في مجال المعلومات من قبل مركز جنيف الإنساني الدولي لإزالة الألغام.