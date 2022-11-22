الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها على مدار اليوم

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 16 حالة حريق و 6 حالات حرجة وحالة حادث مروري تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ خلال اليوم 9 أشخاص وبينهم 6 قاصرين.

وانتشلت شخصا من مقصورة مشوهة لإحدى سيارتي هيونداي اصطدمتا بحي قراداغ للعاصمة باكو وسلمته الى طاقم الإسعاف.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية الى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.