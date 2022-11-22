تصدير 26.1 ألف طن من البروبلين خلال 10 أشهر
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٩]
باكو، 22 نوفمبر، (اذرتاج)
صدرت أذربيجان 26.1 ألف طن من البروبلين خلال 10 أشهر من العام الجاري.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الجكومية ان قيمة البولي بروبلين المصدرة خلال الفترة المشمولة بالتقرير بلغت 39.8 مليون دولار.
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