أذربيجان: حياكة أصغر سجاد يدوي في العالم

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

جدد صانع السجاد الاذربيجاني إلقامت هادييف الرقم القياسي العالمي في حياكة أصغر سجاد في العالم. توجد في السجاد الجديد 41 صفا و311 عقدة في كل سم مربع.

أفادت أذرتاج ان ساكن قرية مونيديكاه لمحافظة ليريك جنوب أذربيجان إلقامت هادييف حاك أصغر سجاد في العالم مع رسم صورة "القبضة الحديدية" رمز انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما. عرض السجاد 1.8 سم وطوله 2.2 سم وسماكته 1 مم.