قيمة المنتجات النفطية التي صدرتها أذربيجان إلى إيطاليا تبلغ 6.2 مليار دولار

باكو، 22 نوفمبر، (اذرتاج)

صدرت أذربيجان معظم النفط الخام ومنتجات النفط الخام إلى إيطاليا من الصخور البيتومينية خلال اشهر يناير – أكتوبر من العام الجاري. وبلغ حجم هذه الصادرات 8 ملايين و362.8 ألف طن وبلغت 6 مليارات و263.8 مليون دولار.

افادت وكالة اذرتاج نقلا عن لجنة الجمارك الحكومية ان البلاد صدرت مليون و878 ألف طن بقيمة مليار و548.5 مليون دولار إلى الهند ومليونين و60.4 ألف طن بقيمة مليار و502.8 مليون دولار الى إسرائيل و926 ألف طن بقيمة 752.5 مليون دولار الى بريطانيا العظمى ومليون و159.6 ألف طن بقيمة 952.3 مليون دولار الى كرواتيا و822.5 ألف طن بقيمة 658.7 مليون دولار إلى جمهورية التشيك و881.5 ألف طن بقيمة 641.8 مليون دولار الى البرتغال ومليون و113.3 ألف طن بقيمة 824.3 مليون دولار الى إسبانيا و542.8 ألف طن بقيمة 408.4 مليون دولار الى تونس و415.7 ألف طن بقيمة 361.7 مليون دولار الى لفيتنام و506.3 ألف طن بقيمة 304.5 مليون دولار الى أوكرانيا و433 ألف طن بقيمة 336.3 مليون دولار الى أيرلندا و531.2 ألف طن بقيمة 380.2 مليون دولار الى ألمانيا و448.6 ألف طن بقيمة 320 مليون دولار الى رومانيا و264.8 ألف طن بقيمة 232 مليون دولار الى سويسرا و404.9 الف طن بقيمة 257.2 مليون دولار الى تايلاند و488 ألف طن بقيمة 381.8 مليون دولار الى إندونيسيا و525.8 ألف طن من النفط الخام ومنتجات النفط الخام بقيمة 331.2 مليون دولار الى تركيا.

يشار إلى أن أذربيجان أرسلت النفط الخام ومنتجات النفط الخام إلى 28 دولة في 10 أشهر.

ويذكر إلى أنه تم تصدير 22 مليونا و682.7 الف طن من النفط الخام والمنتجات النفطية من أذربيجان خلال الفترة المشمولة بالتقرير وبلغت قيمتها 17 مليارا و179.6 مليون دولار.