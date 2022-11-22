توقيف شخصين دخلا بدون رخصة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
AzerTAg.az
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج
ضبطت شرطة محافظة خوجاوند شخصين دخلا أراضي المحافظة بطرق خارجة عن المسار المحدد غير شرعية.
قالت شرطة خوجاوند في بيان إن موظفي الشرطة وقفوا ساكن محافظة فضولي خانلار حسينوف وساكن محافظة بيلقان أرض عمان قابلوف في أراضي قرية بويوك تاغلار وهما يسيران راكبين حصانين.
واتضح في التحقيق انهما ليس لهما رخصة لدخول الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ودخولهما الأراضي خارج منافذ المراقبة والتفتيش.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٠٩]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [٢٣:٤٤]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٢:٥٨]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٥:٤٤]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٩]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٣:٥٥]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٤]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
١٩.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٧]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٤]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٧]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك