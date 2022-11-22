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    توقيف شخصين دخلا بدون رخصة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

    ضبطت شرطة محافظة خوجاوند شخصين دخلا أراضي المحافظة بطرق خارجة عن المسار المحدد غير شرعية.

    قالت شرطة خوجاوند في بيان إن موظفي الشرطة وقفوا ساكن محافظة فضولي خانلار حسينوف وساكن محافظة بيلقان أرض عمان قابلوف في أراضي قرية بويوك تاغلار وهما يسيران راكبين حصانين.

    واتضح في التحقيق انهما ليس لهما رخصة لدخول الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ودخولهما الأراضي خارج منافذ المراقبة والتفتيش.

    AZERTAG.AZ :توقيف شخصين دخلا بدون رخصة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني
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    توقيف شخصين دخلا بدون رخصة الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني