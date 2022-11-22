اكتشاف مساحة ملغومة من قبل عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في جبل ساري بابا في قرب شوشا

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

كشفت وحدة الهندسة والتحصين لجيش أذربيجان 21 نوفمبر خلال عمليات تطهير الأراضي من الألغام مساحة واسعة ملغومة بالألغام المضادة للمشاة التي زرعتها عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في الجانب الشمالي من جبل ساري بابا قرب مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

قالت وزارة الدفاع في بيان إن الوحدة حيدت في المساحة الملغومة 350 عدد من الألغام المضادة للمشاة من إنتاج أرمينيا عام 2021م تحييدا ناجحا.