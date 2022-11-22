  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    اكتشاف مساحة ملغومة من قبل عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في جبل ساري بابا في قرب شوشا

    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٧:٣٥‎]

    باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

    كشفت وحدة الهندسة والتحصين لجيش أذربيجان 21 نوفمبر خلال عمليات تطهير الأراضي من الألغام مساحة واسعة ملغومة بالألغام المضادة للمشاة التي زرعتها عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في الجانب الشمالي من جبل ساري بابا قرب مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني.

    قالت وزارة الدفاع في بيان إن الوحدة حيدت في المساحة الملغومة 350 عدد من الألغام المضادة للمشاة من إنتاج أرمينيا عام 2021م تحييدا ناجحا.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف مساحة ملغومة من قبل عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في جبل ساري بابا في قرب شوشا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٠١]
    مواقع الجيش الأذربيجاني تتعرض لاطلاق النار الارميني في الاراضي التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٧]
    مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض للنيران الارمينية
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٧:٢٧]
    مواقع الجيش الاذربيجاني في فضولي وخوجاوند تتعرض لاطلاق النار الأرميني
    ٢١.١١.٢٠٢٢ [١٢:٤٩]
    انطلاق "أيام الناتو" بباكو
    اكتشاف مساحة ملغومة من قبل عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في جبل ساري بابا في قرب شوشا اكتشاف مساحة ملغومة من قبل عصابات أرمينية مسلحة غير شرعية في جبل ساري بابا في قرب شوشا