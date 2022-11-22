مواقع الجيش الأذربيجاني تتعرض لاطلاق النار الارميني في الاراضي التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

قالت وزارة الدفاع في بيان إن مواقع جيش أذربيجان في محافظة كلبجار المحررة من الاحتلال الأرميني تعرضت لطلقات نارية أطلقتها قوات أرمينيا باستخدام الأسلحة مختلفة العيار من مواقعها في باسار كيجار عبر الحدود فترة 10.35-14.30 من يوم 22 نوفمبر اليوم.

وأضافت الوزارة في البيان أن مواقع جيش أذربيجان المرابطة في أراضي محافظات فضولي وشوشا وخوجاوند وترتر وخوجالي تعرضت استهداف العصابات الأرمينية غير الشرعية المتركزة في جزء من أراضي أذربيجان تنشر فيه مؤقتا قوات حفظ سلام روسيا فترة 09.17-14.48 من يوم 22 نوفمبر اليوم.

وحدات جيش أذربيجان ردت بالمثل.