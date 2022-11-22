أذربيجان: 58 إصابة بكورونا في 22 نوفمبر

باكو، 22 نوفمبر، أذرتاج

سجلت إصابة 58 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 32 مصابا وتوفي مصابان بالفيروس خلال 22 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 824 ألف و33 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 813 ألف و785 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و975 مريض منهم ويستمر علاج 273 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2314 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و361 ألف و245 فحص طبي.