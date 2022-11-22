فيفا 2022، قطر: المنتخب السعودي يتغلب على المنتخب الأرجنتيني

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

أنهى المنتخب السعودي سلسلة عدم الهزيمة لنظيره الأرجنتيني التي بدأت قبل أكثر من 3 أعوام، عندما تغلب عليه بهدفين مقابل هدف 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ملعب لوسيل في الدوحة.

وتقدم ليونيل ميسي بهدف لمنتخب الأرجنتين من علامة الجزاء قبل أن يسجل صالح الشهري وسالم الدوسري هدفين للأخضر في الشوط الثاني، ليحقق أول انتصار في كأس العالم الحالية.

وأنهى المنتخب الأرجنتيني مشواره في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة للمونديال دون أي هزيمة، ليرفع رصيده من المباريات المتتالية التي لم يعرف خلالها طعم الخسارة إلى 36 مباراة متتالية، بواقع 25 انتصاراً و11 تعادلا، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية واس.

وكان المنتخب الأرجنتيني على بعد مباراة واحدة فقط لمعادلة الرقم القياسي للمنتخب الإيطالي الذي خاض 37 مباراة دون هزيمة بين عامي 2018 و2021.

يُذكر أن الأرجنتين فازت بجميع مبارياتها الأربع التي واجهت خلالها المنتخبات الآسيوية في بطولات كأس العالم قبل الخسارة أمام المنتخب السعودي اليوم.

وكانت المرة الأخيرة التي خسرت فيها الأرجنتين مباراتها الافتتاحية ببطولة كأس العالم في نسخة 1990 أمام منتخب الكاميرون، ومنذ ذلك الحين فازت الأرجنتين في ست مباريات افتتاحية وتعادلت بواحدة.

ولعب المنتخب السعودي 4 مباريات أمام الأرجنتين انتهت مرتين لمصلحة الأخير مقابل تعادلين.