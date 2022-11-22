الرئيس إلهام علييف يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

تلقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اتصالا هاتفيا من رئيس دولة إسرائيل اسحق هرسوق في 22 نوفمبر.

اعرب الرئيس الإسرائيلي عن شكره للرئيس إلهام علييف على القرار حول فتح سفارة أذربيجان في إسرائيل واصفا إياه بالخطوة الكبيرة نحو الامام في العلاقات الجيدة مع أذربيجان البلد الصديق والشريك الاستراتيجي المهم لإسرائيل.

من جانبه ابدى الرئيس إلهام علييف شكره للرئيس إسحق هرسوق على الاتصال الهاتفي.

قال الرئيس الأذربيجاني ان قرار أذربيجان عن فتح سفارة لها في إسرائيل يعزز علاقات الصداقة القائمة بين البلدين.

نوقشت خلال المكالمة الهاتفية الجوانب المختلفة للعلاقات الإسرائيلية الأذربيجانية واجري تبادل الآراء حول الاتصالات المقبلة.