الرئيس الأذربيجاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف اتصالا هاتفيا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 22 نوفمبر.

استعرض الرئيسان خلال المكالمة الهاتفية مسائل تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها بين قادة أذربيجان وروسيا وأرمينيا في سوتشي في 31 أكتوبر عام 2022 والبيانات الثلاثية المشتركة على المستوى الرفيع.

تم التأكيد خلالها على ضرورة مواصلة العمل في المستوى الثلاثي لتوفير الامن في الحدود بين أذربيجان وأرمينيا واستئناف طرق المواصلات في جنوب القوقاز.

كما نوقشت آفاق تطوير التعاون في مجال الطاقة.