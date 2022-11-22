نواب أذربيجانيون يشاركون في دورة خريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي

باكو، 22 نوفمبر (أذرتاج)

سيقوم رئيس الوفد البرلماني الاذربيجاني لدى الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي آزاي قولييف والنواب تورال كنجالييف وامينة اغازاده ونظامي سفروف بزيارة عاصمة بولندا وارسو في 23 نوفمبر للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية.

أفادت أذرتاج ان الدورة الخريفية ستناقش مسائل تأثير النزاعات العسكرية في منطقة منظمة الامن والتعاون الأوروبي وحماية حقوق الانسان والحريات الرئيسية في فترة الكوارث الإنسانية.

سيعقد اجتماع مكتب الجمعية البرلمانية لمنظمة الامن والتعاون الأوروبي في 26 نوفمبر. سيشارك في الاجتماع آزاي قولييف رئيس اللجنة العامة للجمعية البرلمانية للمنظمة في الشئون الاقتصادية والعلم والتكنولوجيا والبيئة.

ستنتهي الزيارة في 27 نوفمبر.