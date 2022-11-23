أذربيجان: تطعيم 428 جرعة من لقاح كورونا في 22 نوفمبر

باكو، 23 نوفمبر، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 428 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 22 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 112 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و76 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 195 شخص الجرعة الثالثة وأكثر و45 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و919 ألف و197 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و391 ألف و980 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و873 ألف و292 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و390 ألف و250 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و263 الف و675 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.