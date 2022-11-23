زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب تركيا

إسطنبول، 23 نوفمبر، (اذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات ولاية دوزجة شمال غربي تركيا وشعر بها سكان مدينتي إسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة.

أفادت اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول ان الزلزال وقع في الساعة 04.08 بالتوقيت المحلي في قضاء غول ياقا بولاية دوزجة، وعلى عمق 6.81 كيلو متر تحت سطح الأرض.

ولم تصدر أي بيانات رسمية حول تسجيل خسائر جراء الزلزال.