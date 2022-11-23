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    ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]

    باكو، 23 نوفمبر، (اذرتاج)

    بلغ مؤشر أسعار المستهلك 101.6 في المائة في أكتوبر من العام الحالي مقارنة بشهر سبتمبر وفي الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، كان 113.7 في المائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن هيأة الإحصاء ان مؤشر اسعار المستهلك لمنتجات الأغذية والمشروبات والتبغ كان في شهر أكتوبر من عام 2022 بنسبة 102.2 في المائة وقياسا الى أشهر يناير – أكتوبر من العام الماضي بنسبة 119.4 في المائة.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ
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