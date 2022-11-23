باكو، 23 نوفمبر، )أذرتاج( تم إعفاء الأرز الباكستاني المستورد من الرسوم الجمركية على الواردات. أفادت وكالة أذرتاج أن مجلس الوزراء اصدر قرارا بهذا الشأن. وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم إعفاء الأرز المستورد من جمهورية باكستان الإسلامية من رسوم جمارك الاستيراد حتى 31 ديسمبر 2027.

AZERTAG.AZ : إعفاء الأرز الباكستاني من الرسوم الجمركية على الواردات

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