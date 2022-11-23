  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    إعفاء الأرز الباكستاني من الرسوم الجمركية على الواردات

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]

    باكو، 23 نوفمبر، )أذرتاج(

    تم إعفاء الأرز الباكستاني المستورد من الرسوم الجمركية على الواردات.

    أفادت وكالة أذرتاج أن مجلس الوزراء اصدر قرارا بهذا الشأن.

    وفقا لقرار مجلس الوزراء، سيتم إعفاء الأرز المستورد من جمهورية باكستان الإسلامية من رسوم جمارك الاستيراد حتى 31 ديسمبر 2027.

    AZERTAG.AZ :إعفاء الأرز الباكستاني من الرسوم الجمركية على الواردات
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١١:٠١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٥‎]
    ناقش رجال الأعمال الأذربيجانيون والصرب توسيع التعاون
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥‎]
    ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك للأغذية والمشروبات والتبغ
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٤٩]
    تصدير 26.1 ألف طن من البروبلين خلال 10 أشهر
    إعفاء الأرز الباكستاني من الرسوم الجمركية على الواردات