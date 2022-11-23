ناقش رجال الأعمال الأذربيجانيون والصرب توسيع التعاون

باكو ، 22 نوفمبر ، أذرتاج

التقى اورخان محمدوف رئيس هيأة إدارة وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (كوبيا) مع فيليمير فوكادين رئيس اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الصربية وهذا على هامش زيارته الى صربيا.

أفادت اذرتاج نقلا عن كوبيا أنه تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول توسيع التعاون بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والصرب.