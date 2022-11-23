باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103 أورو EUR 1 1.7535 دولار أسترالي AUD 1 1.1282 روبل بيلاروس BYN 1 0.6732 ريال برازيلي BRL 1 0.3169 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985 كرون دنماركي DKK 1 0.2358 لاري جورجي GEL 1 0.6263 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175 دولار كندا CAD 1 1.2697 دينار الكويت KWD 1 5.519 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3718 بيسو المكسيك MXN 1 0.0874 جنيه مصري EGP 1 0.0694 لاي مولدوفا MDL 1 0.0885 كرون النرويج NOK 1 0.168 زلوتي بولندا PLN 1 0.3724 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.028 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2223 دولار سنغافورة SGD 1 1.2296 ريال السعودية SAR 1 0.4523 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655 دولار تايوان TWD 1 0.0545 ليرة تركيا TRY 1 0.0913 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469 كرون التشيك CZK 1 0.072 يوان الصين CNY 1 0.2376 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0188 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4905 كرون السويد SEK 1 0.1599 فرنك سويسرا CHF 1 1.7858 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1255 ليرة لبنان LBP 100 0.112 ين اليابان JPY 100 1.2016 بيسو تشيلي CLP 100 0.1833 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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