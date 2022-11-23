البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103
أورو EUR 1 1.7535
دولار أسترالي AUD 1 1.1282
روبل بيلاروس BYN 1 0.6732
ريال برازيلي BRL 1 0.3169
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985
كرون دنماركي DKK 1 0.2358
لاري جورجي GEL 1 0.6263
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175
دولار كندا CAD 1 1.2697
دينار الكويت KWD 1 5.519
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3718
بيسو المكسيك MXN 1 0.0874
جنيه مصري EGP 1 0.0694
لاي مولدوفا MDL 1 0.0885
كرون النرويج NOK 1 0.168
زلوتي بولندا PLN 1 0.3724
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.028
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2223
دولار سنغافورة SGD 1 1.2296
ريال السعودية SAR 1 0.4523
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0545
ليرة تركيا TRY 1 0.0913
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469
كرون التشيك CZK 1 0.072
يوان الصين CNY 1 0.2376
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0188
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4905
كرون السويد SEK 1 0.1599
فرنك سويسرا CHF 1 1.7858
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1255
ليرة لبنان LBP 100 0.112
ين اليابان JPY 100 1.2016
بيسو تشيلي CLP 100 0.1833
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108
ريال إيران IRR 100 0.004
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