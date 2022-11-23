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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١١:٠١]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 23 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103

    أورو EUR 1 1.7535

    دولار أسترالي AUD 1 1.1282

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6732

    ريال برازيلي BRL 1 0.3169

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0985

    كرون دنماركي DKK 1 0.2358

    لاري جورجي GEL 1 0.6263

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2175

    دولار كندا CAD 1 1.2697

    دينار الكويت KWD 1 5.519

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3718

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0874

    جنيه مصري EGP 1 0.0694

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

    كرون النرويج NOK 1 0.168

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3724

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.028

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2223

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2296

    ريال السعودية SAR 1 0.4523

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0545

    ليرة تركيا TRY 1 0.0913

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469

    كرون التشيك CZK 1 0.072

    يوان الصين CNY 1 0.2376

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0188

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4905

    كرون السويد SEK 1 0.1599

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7858

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1255

    ليرة لبنان LBP 100 0.112

    ين اليابان JPY 100 1.2016

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1833

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0108

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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