أرمينيا تطلق النار بالأسلحة المختلفة على المواقع الأذربيجانية

باكو، 23 نوفمبر، (اذرتاج)

أطلقت وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في قرية إستيسو وقرية قوناشلي لمحافظة باساركيتشار النار باستخدام الأسلحة المختلفة على موقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية إستيسو في محافظة كلبجار وقرية أستاف بمحافظة داشكسن من الساعة 22:15 في 22 نوفمبر الى الساعة 01:15 في 23 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الدفاع ان مواقع الجيش الاذربيجاني في أراضي مدينة شوشا ومحافظة تارتار تعرضت لاطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا من الساعة 15:48 الى الساعة 18:20 في 22 نوفمبر.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني بالمثل على الجانب الأرميني.