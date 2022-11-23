وفد الناتو يزور جامعة الدفاع الوطني الاذربيجانية

باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج)

كان وفد الناتو الذي يرأسه الاميرال قونشتين بروسدال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المتحالفة للناتو في أوروبا في زيارة تفقدية الى جامعة الدفاع الوطني الأذربيجانية في 22 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان رئيس الجامعة الجنرال حيدر بيرييف قدم الى الضيوف معلومات عن نشاط الجامعة. اشير في اللقاء الى حرص أذربيجان على المزيد من توسيع التعاون العسكري مع حلف الناتو.

اكد بروسدال ان الاعمال المقامة في المجالات الشتى في الجيش الاذربيجاني تؤثر إيجابيا على مجال التعليم العسكري أيضا. أشاد الاميرال بأنشطة عساكر الجيش الاذربيجاني في إطار البرامج المختلفة للناتو. قال الضيف ان العلاقات بين أذربيجان والناتو تتواصل بنجاح.

ثم تم الرد على الأسئلة ذات الاهتمام المشترك.