بلغراد، 23 نوفمبر (أذرتاج) وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف الى جمهورية صربيا في زيارة رسمية في 23 نوفمبر. أفادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار نيكولا تيسلا في بلغراد تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني. واستقبله في ارض المطار رئيس جمهورية صربيا الكساندر فوجيج.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يصل في زيارة رسمية الى صربيا

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