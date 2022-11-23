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    منتخب أذربيجان للشطرنج يتأهل لربع نهائي البطولة العالمية

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٤:١١]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    تأهل منتخب أذربيجان للرجال للشطرنج لمرحلة ربع النهائي في البطولة العالمية المنظمة حاليا في إسرائيل.

    واحتل المنتخب الأذربيجاني للرجال المؤلف من الأساتذة محمدياروف ورجبوف ومحمدوف وسليمانلي وحسينوف وأسدلي المركز الثاني في المجموعة الثانية ب برصيد 7 نقاط بعدما تغلب على منتخب صاحب الأرض بحساب 5ر2-5ر1 .

    وسيتنافس المنتخب الأذربيجاني مع منتخب إسبانيا في المرحلة التالية.

    يذكر أن البطولة العالمية تختتم في 25 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :منتخب أذربيجان للشطرنج يتأهل لربع نهائي البطولة العالمية
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