مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد

بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بلغراد عاصمة صربيا في 23 نوفمبر.

أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين.

استقبل رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.

وعزف النشيد الوطني لأذربيجان وصربيا.

وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

وبعد أن قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.