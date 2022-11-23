مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٥]
بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج)
أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بلغراد عاصمة صربيا في 23 نوفمبر.
أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين.
استقبل رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.
وعزف النشيد الوطني لأذربيجان وصربيا.
وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.
واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.
وبعد أن قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٤]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٥٩]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٢:٣٧]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١١:٠١]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٤]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٥٠]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٤٥]
١٧.١١.٢٠٢٢ [١٦:٣٤]
١٤.١١.٢٠٢٢ [٢١:٤٥]
١٤.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٤]
٢١.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٩]
١٢.١١.٢٠٢٢ [١١:١٣]
١٠.١١.٢٠٢٢ [١٥:٥١]
٢٨.١٠.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
١٨.١٠.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
١٣.١٠.٢٠٢٢ [١٢:٥٢]
٠٦.٠٩.٢٠٢٢ [١٦:٣٩]
٢٣.٠٨.٢٠٢٢ [١٤:٢٢]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [٠٩:٥٩]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٨:٢٦]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٠:٢٤]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:٣٩]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:١٥]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢١]
٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥٢]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٥]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٥]
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك