  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٥‎]

    بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

    أقيمت مراسم استقبال رسمي للرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بلغراد عاصمة صربيا في 23 نوفمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف تقديرا لمقدم الرئيس إلهام علييف في الساحة المزينة بأعلام كلا البلدين.

    استقبل رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش الرئيسَ الاذربيجاني إلهام علييف.

    وعزف النشيد الوطني لأذربيجان وصربيا.

    وقدم رئيس حرس الشرف تحية عسكرية للرئيس الأذربيجاني.

    واستعرض الرئيسان أمام حرس الشرف.

    وبعد أن قدم كل رئيس أعضاء وفده للآخر.

    AZERTAG.AZ :مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤٤]
    توقيع الوثائق بين أذربيجان وصربيا في بلغراد (محدث)
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]
    لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيسة وزراء صربيا
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]
    رئيسا أذربيجان وصربيا يدليان بتصريحين صحفيين
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]
    لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وصربيا
    مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد مراسم استقبال رسمي للرئيس الاذربيجاني في بلغراد