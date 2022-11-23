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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوتشيتش في بلغراد

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٤:٥‎١]

    بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

    جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش في 23 نوفمبر.

    أفادت وكالة اذرتاج انه التقطت صورة جماعية.

    AZERTAG.AZ :لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوتشيتش في بلغراد
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