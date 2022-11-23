بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج) جرى لقاء على حدة بين الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش في 23 نوفمبر. أفادت وكالة اذرتاج انه التقطت صورة جماعية.

AZERTAG.AZ : لقاء على حدة بين الرئيسين إلهام علييف وألكسندر فوتشيتش في بلغراد

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