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    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إندونيسيا

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]

    طوكيو، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

    وقع زلزال بقوة 5.6 درجات في بحر باندا على شواطئ أرخبيل كي في إندونيسيا.

    افادت وكالة اذرتاج أن مكتب الجيولوجيا الحكومي في أستراليا أصدر معلومات حول هذا الشأن.

    يذكر أن مركز الزلزال يقع على بعد 180 كيلومتر غرب مدينة توال التي يبلغ عدد سكانها قرابة 90 ألف نسمة وعلى عمق 81 كيلومتر.

    ولم ترد انباء عن وقوع خسائر او اضرار حتى الآن. لم يتم إصدار تحذير من حدوث تسونامي.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إندونيسيا
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