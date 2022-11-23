رئيسا أذربيجان وصربيا يدليان بتصريحين صحفيين
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥:٢٨]
بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج)
أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش بتصريحين صحفيين عقب حفل توقيع الوثائق في 23 نوفمبر.
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