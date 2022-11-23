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    أخبار رسمية


    رئيسا أذربيجان وصربيا يدليان بتصريحين صحفيين

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٨]

    بلغراد، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

    أدلى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش بتصريحين صحفيين عقب حفل توقيع الوثائق في 23 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :رئيسا أذربيجان وصربيا يدليان بتصريحين صحفيين
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