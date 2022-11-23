بلغراد، 23 نوفمبر، (اذرتاج) يجري اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيتش في مدينة بلغراد.

AZERTAG.AZ : لقاء موسع بين رئيسي أذربيجان وصربيا

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