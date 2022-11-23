توقيع الوثائق بين أذربيجان وصربيا في بلغراد (محدث)

باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج)

جرت مراسم توقيع الوثائق عقب اللقاء الموسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية صربيا آلكساندر فوجيج في بلغراد في 23 نوفمبر.

أفادت أذرتاج ان الرئيس الاذربيجاني والرئيس الصربي وقعا على "البيان المشترك بين رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس جمهورية صربيا"، و"مذكرة بشأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية صربيا" والملحق "ميثاق مجلس الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية أذربيجان وجمهورية صربيا".

وقع وزير الداخلية الاذربيجاني ولايت ايوازوف ووزير الداخلية الصربي براتيسلاف قاشيج على "اتفاقية إعادة القبول بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية صربيا".

وقع وزير التنمية الرقمية والنقل رشاد نبييف ووزير البناء والنقل والبنية التحتية قوران فيسيج على "مذكرة تفاهم حول الاعتراف بشهادات " الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978" بين وزارة التنمية الرقمية والنقل الأذربيجانية ووزارة البناء والنقل والبنية التحتية الصربية.

وقع وزير العمل والضمان الاجتماعي الاذربيجاني ساحل بابايف ووزير العمل والشغالة والشئون الاجتماعية الصربي نيكولا سيلاكوفيتس على "الاتفاق الإداري بين وزارة العمل والضمان الاجتماعية بجمهورية أذربيجان ووزارة العمل والشغالة والشئون الاجتماعية بجمهورية صربيا" حول تطبيق "الاتفاقية بشأن الضمان الاجتماعي بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جمهورية صربيا".

وقع السفير الاذربيجاني في صربيا كامل خاسييف ومدير الوكالة الصربية للتنمية رادوش قازديج على "مذكرة تفاهم بين وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان ووكالة التنمية الصربية بجمهورية صربيا".

وقع السفير الاذربيجاني في صربيا كامل خاسييف ونائب رئيس الغرفة الصربية للتجارة والصناعة بجمهورية صربيا ميخايلو فيسوفيتس على "مذكرة تفاهم بين الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات" (اذبرومو) والوكالة الصربية للتجارة والصناعة."