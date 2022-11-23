باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج) التقى نائب المدعي العام الاذربيجاني إلمار جمالوف مع وفد لجنة الشئون القانونية وحقوق الانسان لدى الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في 22 نوفمبر. أفادت أذرتاج ان الطرفين ناقشا سبل تطوير التعاون بين الهيئات المعنية في أذربيجان ولجنة الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي. كما اجري تبادل الآراء المثمر حول المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك. كذلك حضر اللقاء السفير بيتر زيخ رئيس مكتب باكو للمجلس الأوروبي.

AZERTAG.AZ : لقاء مع وفد الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي في النيابة العامة

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