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    اكتشاف عظام بشرية بقرية ساريجالي في محافظة أغدام

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٦]

    باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن عظاما بشرية اكتشف عنها خلال الأعمال الحفرية المنظمة في أراضي قرية ساريجالي المحررة من الاحتلال الأرميني لمحافظة أغدام بحضور موظفي الشرطة والنيابة العامة وجهاز الأمن في 22 نوفمبر اليوم وذلك بناء على بلاغ.

    وجاء في البيان أن العظام البشرية المكتشفة يعتقد أنها تخص للقتلى على يد الاحتلال الأرميني عند احتلال القرية عام 1992م ونقلت الى الطب الشرعي للتحقيق الشامل معها بغية تشخيص هوياتها.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف عظام بشرية بقرية ساريجالي في محافظة أغدام
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