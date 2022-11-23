  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    ارتفاع عدد الجرحى في تركيا جراء زلزال إلى 68

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٢٤]

    اسطنبول، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات شمال غرب تركيا وشعر به سكان مدينتي إسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 68 شخصا وواحد منهم في حالة خطيرة وإلحاق أضرار ببعض البنايات في إقليم دوزجة.

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه.

    وقال الوزير إن مواطنا أفغانيا يبلغ من العمر 28 عاما سقط من الطابق الأول أثناء الزلزال وأصيب بنزيف في المخ وكان مرتبطا بالتنفس الاصطناعي وهو في حالة خطيرة.

    وأصيب 68 شخصا و26 منهم يعالجون في المستشفى.

    AZERTAG.AZ :ارتفاع عدد الجرحى في تركيا جراء زلزال إلى 68
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٥‎:٢٤]
    زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب إندونيسيا
    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٠:٠٨]
    زلزال بقوة 5.9 درجات يضرب تركيا
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
    انطلاق أعمال المنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات بمدينة فاس المغربية
    ٢٢.١١.٢٠٢٢ [١٤:١٩]
    زلزال إندونيسيا: 252 قتيل ومئات المصابين
    ارتفاع عدد الجرحى في تركيا جراء زلزال إلى 68