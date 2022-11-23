ارتفاع عدد الجرحى في تركيا جراء زلزال إلى 68

اسطنبول، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات شمال غرب تركيا وشعر به سكان مدينتي إسطنبول وأنقرة والولايات المجاورة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 68 شخصا وواحد منهم في حالة خطيرة وإلحاق أضرار ببعض البنايات في إقليم دوزجة.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه.

وقال الوزير إن مواطنا أفغانيا يبلغ من العمر 28 عاما سقط من الطابق الأول أثناء الزلزال وأصيب بنزيف في المخ وكان مرتبطا بالتنفس الاصطناعي وهو في حالة خطيرة.

وأصيب 68 شخصا و26 منهم يعالجون في المستشفى.