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    أخبار رسمية


    لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيسة وزراء صربيا

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٦:٤١]

    بلغراد، 23 نوفمبر، (اذرتاج)

    يجري اليوم لقاء موسع بين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيسة وزراء صربيا آنا برنابيتش في مدينة بلغراد.

    AZERTAG.AZ :لقاء موسع بين رئيس أذربيجان ورئيسة وزراء صربيا
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