الرئيس إلهام علييف: صربيا وأذربيجان تدعمان بعضهما البعض دائما في المحافل الدولية

باكو، 23 نوفمبر، (أذرتاج)

تدافع صربيا وأذربيجان عن بعضهما البعض وتتكاتفان دائما في المحافل الدولية.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في تصريحه الصحفي اليوم في مدينة بلغراد.

وأشار الرئيس الأذربيجاني إلى أن سيادة ووحدة أراضي بلدينا تتلقى دعما متبادلا. هذا الموقف لا لبس فيه وغير قابل للتغيير وسيظل ثابتا.