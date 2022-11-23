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    انطلاق دورة تعليم اللغة الأذربيجانية في مدينة نوفوسيبيرسك بروسيا

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج)

    انطلقت دورة تعليم اللغة الأذربيجانية، برعاية "البيت الروسي الاذربيجاني" العامل في مدينة نوفوسيبرسك بروسيا الاتحادية.

    أفادت أذرتاج ان فصول التعليم يعلم المشاركين بقواعد النحو والصرف للغة الأذربيجانية وتاريخ أذربيجان وثقافتها.

    AZERTAG.AZ :انطلاق دورة تعليم اللغة الأذربيجانية في مدينة نوفوسيبيرسك بروسيا
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    انطلاق دورة تعليم اللغة الأذربيجانية في مدينة نوفوسيبيرسك بروسيا انطلاق دورة تعليم اللغة الأذربيجانية في مدينة نوفوسيبيرسك بروسيا