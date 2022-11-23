رئيس صربيا: نثق في الرئيس إلهام علييف وكلمته تعادل توقيعه
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠٢٢ [١٨:٣٠]
باكو، 23 نوفمبر، أذرتاج
قال رئيس صربيا الكساندر فوجيج في مؤتمر صحفي مشترك منعقد في بلغراد مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم إننا نود أن نرفع شكرنا الى أذربيجان والرئيس إلهام علييف بشأن ضمان الطاقة وصربيا طبعا شريك موثوق بها.
وأضاف الرئيس فوجيج أن أذربيجان والرئيس إلهام علييف شريك موثوق به ليس بالنسبة لصربيا فقط بل ولكن للجميع في الوقت ذاته أيضا وتابع أن محاضر مفتوحة كانت موقعة ولكن كلمته كانت كافية لنا ونثق في كلمة الرئيس إلهام علييف لأن كلمته تعادل توقيعه.
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