الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وصربيا شريكان استراتيجيان بالمعنى الحقيقي للكلمة
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠٢٢ [٢٣:١٦]
باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج)
تشكل الوثائق الموقعة بين صربيا وأذربيجان أساسا قانونيا لعلاقاتنا الثنائية. من بينها، بالطبع، وثائق الشراكة الاستراتيجية لها مكانة خاصة "، حسبما قال الرئيس إلهام علييف في تصريح صحفي في بلغراد.
وقال رئيس الدولة "نحن شريكان استراتيجيان بالمعنى الحقيقي للكلمة" ، مضيفًا أن البلدين يتعاونان بنجاح في العديد من المجالات. وقال : "تعاوننا له أهداف إستراتيجية."
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