استمرار "أيام الناتو" في باكو

باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج)

وصرحت وزارة الدفاع الأذربيجانية لأذرتاج أن ممثلين من هيئة الأركان العامة للقوات المتحالفة لحلف الناتو في أوروبا الذين يزورون أذربيجان في إطار "أيام الناتو"، قد زاروا إحدى الوحدات العسكرية.

واطلع الوفد على العلاقات بين اذربيجان والناتو ونشاطات الوحدة العسكرية ومراكز التدريب وكذلك عملية تدريب العسكريين.

ثم قدم ممثلو الناتو معلومات موجزة حول مواضيع مختلفة.

ثم تم الرد على الأسئلة ذات الاهتمام المشترك.