الرئيس إلهام علييف يضع اكليلا من الزهور امام كل من تمثالي الزعيم الوطني الاذربيجاني حيدر علييف والكاتب الصربي الشهير ميلوراد بافيتس في حديقة "تاشميدان"
AzerTAg.az
٢٣.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٥٦]
بلغراد، 23 نوفمبر (اذرتاج)
زار الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف في 23 نوفمبر حديقة تاشميدان في العاصمة بلغراد ووضع اكليل من الزهور امام كل من تمثالي الزعيم الوطني الاذربيجاني حيدر علييف والكاتب الصربي الشهير ميلوراد باويتس فيها.
يقال ان إزاحة الستار عن تمثال الزعيم حيدر علييف في الحديقة جاءت بحضور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف عام 2011.
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