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    أخبار رسمية


    مأدبة عشاء على شرف الرئيس الاذربيجاني في بلغراد

    ٢٣.١١.٢٠٢٢ [٢٢:٥‎٩]

    بلغراد، 23 نوفمبر (أذرتاج)

    باسم الرئيس الصربي آلكساندر فوجيج ، أقيمت مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بلغراد في 23 نوفمبر.

    AZERTAG.AZ :مأدبة عشاء على شرف الرئيس الاذربيجاني في بلغراد
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