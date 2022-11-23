بلغراد، 23 نوفمبر (أذرتاج) باسم الرئيس الصربي آلكساندر فوجيج ، أقيمت مأدبة عشاء رسمية على شرف الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بلغراد في 23 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : مأدبة عشاء على شرف الرئيس الاذربيجاني في بلغراد

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