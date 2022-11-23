بلغراد، 23 نوفمبر (أذرتاج) اختتم الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف زيارته الرسمية الى جمهورية صربيا في 23 نوفمبر. أفادت أذرتاج انه قد اصطف حرس الشرف في ارض مطار نيكولا تيسلا في مدينة بلغراد تقديرا لمقدم الرئيس الاذربيجاني. وكان في وداعه في ارض المطار الرئيس الصربي آلكساندر فوجيج.

AZERTAG.AZ : الرئيس الأذربيجاني ينهي زيارته الرسمية الى صربيا

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