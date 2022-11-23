الرئيس إلهام علييف: موارد الغاز الأذربيجانية الغنية تلعب دورا في أمن الطاقة للعديد من البلدان

باكو، 23 نوفمبر (أذرتاج)

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في تصريح صحفي في بلغراد في 23 نوفمبر: "اليوم، تلعب موارد الغاز الأذربيجانية الغنية دورًا في أمن الطاقة للعديد من البلدان، وسيزداد دورنا تدريجياً".

وأشار رئيس الدولة إلى أن أذربيجان تنوي في المقام الأول تعميق التعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال وجميع المجالات الأخرى.