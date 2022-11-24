مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان ونائب رئيس تركيا

باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج)

جرت في 23 نوفمبر مكالمة هاتفية بين رئيس وزراء أذربيجان علي اسدوف ونائب رئيس تركيا فؤاد اوكتاي.

أفادت اذرتاج ان أعرب علي اسدوف خلالها عن قلقه من الزلزال الذي وقع في ولاية دوزجه بتركيا متمنيا للجرحى الشفاء العاجل والازالة الوشيكة لعواقب الزلزال.

قال ان أذربيجان تقف دوما الى جانب تركيا في هذا اليوم الصعب، كما فعلت في السابق.

ابدى نائب الرئيس التركي شكره على هذا الاهتمام.