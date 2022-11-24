البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103
أورو EUR 1 1.7759
دولار أسترالي AUD 1 1.1503
روبل بيلاروس BYN 1 0.6732
ريال برازيلي BRL 1 0.3177
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1004
كرون دنماركي DKK 1 0.2388
لاري جورجي GEL 1 0.6262
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177
دولار كندا CAD 1 1.2751
دينار الكويت KWD 1 5.5195
رينجيت ماليزي MYR 1 0.377
بيسو المكسيك MXN 1 0.0878
جنيه مصري EGP 1 0.0693
لاي مولدوفا MDL 1 0.0885
كرون النرويج NOK 1 0.1718
زلوتي بولندا PLN 1 0.3776
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202
روبل روسي RUB 1 0.0281
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2251
دولار سنغافورة SGD 1 1.2378
ريال السعودية SAR 1 0.4524
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655
دولار تايوان TWD 1 0.0549
ليرة تركيا TRY 1 0.0913
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0641
كرون التشيك CZK 1 0.0729
يوان الصين CNY 1 0.2382
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0585
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4964
كرون السويد SEK 1 0.1633
فرنك سويسرا CHF 1 1.8101
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1282
ليرة لبنان LBP 100 0.1125
ين اليابان JPY 100 1.2253
بيسو تشيلي CLP 100 0.1856
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109
ريال إيران IRR 100 0.004
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