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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٠:٣٧]

    باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 نوفمبر تشرين الثاني اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103

    أورو EUR 1 1.7759

    دولار أسترالي AUD 1 1.1503

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6732

    ريال برازيلي BRL 1 0.3177

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1004

    كرون دنماركي DKK 1 0.2388

    لاري جورجي GEL 1 0.6262

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177

    دولار كندا CAD 1 1.2751

    دينار الكويت KWD 1 5.5195

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.377

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0878

    جنيه مصري EGP 1 0.0693

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0885

    كرون النرويج NOK 1 0.1718

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3776

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202

    روبل روسي RUB 1 0.0281

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2251

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2378

    ريال السعودية SAR 1 0.4524

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655

    دولار تايوان TWD 1 0.0549

    ليرة تركيا TRY 1 0.0913

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0641

    كرون التشيك CZK 1 0.0729

    يوان الصين CNY 1 0.2382

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0585

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4964

    كرون السويد SEK 1 0.1633

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8101

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1282

    ليرة لبنان LBP 100 0.1125

    ين اليابان JPY 100 1.2253

    بيسو تشيلي CLP 100 0.1856

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109

    ريال إيران IRR 100 0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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