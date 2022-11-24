باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 24 نوفمبر تشرين الثاني اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0103 أورو EUR 1 1.7759 دولار أسترالي AUD 1 1.1503 روبل بيلاروس BYN 1 0.6732 ريال برازيلي BRL 1 0.3177 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1004 كرون دنماركي DKK 1 0.2388 لاري جورجي GEL 1 0.6262 روبي هندي INR 1 0.0208 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2177 دولار كندا CAD 1 1.2751 دينار الكويت KWD 1 5.5195 رينجيت ماليزي MYR 1 0.377 بيسو المكسيك MXN 1 0.0878 جنيه مصري EGP 1 0.0693 لاي مولدوفا MDL 1 0.0885 كرون النرويج NOK 1 0.1718 زلوتي بولندا PLN 1 0.3776 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0036 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0202 روبل روسي RUB 1 0.0281 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2251 دولار سنغافورة SGD 1 1.2378 ريال السعودية SAR 1 0.4524 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1655 دولار تايوان TWD 1 0.0549 ليرة تركيا TRY 1 0.0913 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0641 كرون التشيك CZK 1 0.0729 يوان الصين CNY 1 0.2382 جنيه إنكلترا GBP 1 2.0585 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4964 كرون السويد SEK 1 0.1633 فرنك سويسرا CHF 1 1.8101 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1282 ليرة لبنان LBP 100 0.1125 ين اليابان JPY 100 1.2253 بيسو تشيلي CLP 100 0.1856 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0152 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0109 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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