الرئيس إلهام علييف: الصداقة بين أذربيجان وصربيا ستبقى الى الأبد

باكو، 24 نوفمبر، (أذرتاج)

تتعاون أذربيجان وصربيا في المجال العسكري التقني. وسيتم اتخاذ خطوات إضافية لتعميق وتوسيع هذا التعاون.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مؤتمر صحفي عقد في بلغراد عقب اللقاء مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش.

قال الرئيس إلهام علييف إن "اليوم جهزنا أجندة للسنوات القادمة. وبالطبع، سيضع الرئيسان هذه الأجندة في الاعتبار ويراقبان تنفيذ هذه المسألة. يجب أن نلتقي كثيرا للقيام بذلك بسرعة وبشكل مثمر. دعوت صديقي العزيز الرئيس فوجيج لزيارة أذربيجان. أعتقد أن هذه الزيارة يمكن إجراؤها قبل نهاية العام وثم سوف أعود مرة أخرى".

وأعرب الرئيس الاذربيجاني عن ارتياحه لزيارته صربيا مرة أخرى قائلا "إن زياراتنا من هذا النوع ستزداد. وستبقى صداقتنا الى الأبد".