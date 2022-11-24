الرئيس إلهام علييف يتلقى أوراق اعتماد السفير الليبي الجديد

باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج)

تلقى الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير علي سالم ناصر سفيرا مفوضا وفوق العادة لدولة ليبيا في 24 نوفمبر.

أفادت أذرتاج أن السفير علي سالم ناصر سلم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية.

قال الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان وليبيا صديقان دائما ودافعا عن مصالح بعضهما بعضا. يتكاتف كلا البلدين في كافة المسائل في إطار المنظمات الدولية. أكد الرئيس إلهام علييف ان أذربيجان تلقت دائما دعما من ليبيا في قضيتها مع أرمينيا سواء كان في أيام الاحتلال وبعده. كذلك تواصل هذا الدعم في إطار حركة عدم الانحياز ومنظمة التعاون الإسلامي. أعرب الرئيس عن شكره للجانب الليبي على هذا.

استذكر الرئيس بكل امتنان بمشاركته في القمة العربية الـ31 في الجزائر مؤخرا قائلا انه تحدث خلال كلمته في هذا الحدث عن الوضع الحالي للعلاقات بين الدول العربية وأذربيجان وآفاقها. وأضاف الرئيس إلهام علييف ان دعوة أذربيجان بصفة ضيف شرف الى هذه القمة تظهر مرة أخرى موقف العالم العربي تجاه البلد.

شدد الرئيس الاذربيجاني على ضرورة تفعيل العلاقات الثنائية، لاسيما التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والطاقة.

من جانبه اعرب السفير عن شكره على الكلمات الطيبة و نقل تحيات رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي الى الرئيس الأذربيجاني.

بدوره اعرب الرئيس إلهام علييف عن شكره على التحيات وحمل السفيرَ نقل تحياته الى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي.

قال السفير علي سالم ناصر انه سيبذل خلال فترة عمله الدبلوماسي في أذربيجان كل ما في وسعه لتمتين العلاقات بين البلدين والشعبين. وشدد السفير على ضرورة تعزيز التعاون والعلاقات على الصعيد الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية بما يعود بالنفع لكلتا الدولتين والشعبين.