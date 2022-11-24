الرئيس إلهام علييف يتقبل أوراق اعتماد السفير المولدوفي الجديد

باكو، 24 نوفمبر، أذرتاج

تقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير آلكساندر ايساؤلينكو سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية مولدوفا في 24 نوفمبر.

قال السفير ايساؤلينكو باللغة الأذربيجانية عقب تسليمه أوراق اعتماده الى الرئيس علييف:

- السيد الرئيس المحترم، اسمحوا لي أن أهنئ الحاضرين جميعا والشعب الأذربيجاني جمعاء بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانتصار في الحرب الوطنية تهنئة باللغة الأذربيجانية شخصيا.

الرئيس إلهام علييف: شكرا.

ثم تحدث الرئيس إلهام علييف مع السفير.

أكد رئيس الدولة على أن العلاقات الثنائية في المستوى الجيد معبرا عن أمله في مواصلة توسع التعاون الثنائي في مجالات ملموسة.

وقال رئيس الدولة أن ثمة فعاليات متبادلة حسنة في المجال السياسي مشددا على أهمية الاتصالات في المستوى العالي وعلى ضرورة زيادة التبادل التجاري مشيرا الى وجود إمكانات من اجل تعميق العلاقات في مجالات النقل والطاقة والاستثمار.

وتناول الرئيس إلهام علييف تبادل البلدين بالدعم لدى المحافل الدولية مؤكدا على إبداء أذربيجان ومولدوفا التضامن الثنائي.

وأفاد رئيس الدولة انه وطيد الثقة في إسهام السفير ايساؤلينكو في تعزيز العلاقات مدة فعالياته في البلد.

نقل السفير ايساؤلينكو تحيات الرئيس المولدوفي السيدة مايا ساندو الى رئيس الدولة وأطيب تمنياتها الى الشعب الأذربيجاني مفيدا أن قيادة مولدوفا تعير أهمية كبيرة لتعمق العلاقات المولدوفية الأذربيجانية وتوسيعها.

اعبر الرئيس إلهام علييف عن الامتنان على التحيات فيما طلب بنقل تحياته الى رئيس دولة مولدوفا أيضا.

وقال السفير إن هناك إمكانات حسنة من اجل توسيع العلاقات مؤكدا على دور الاتصالات المتبادلة في تنمية العلاقات الثنائية. وتطرق في هذا السياق الى أهمية زيارات رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وسائر المسؤولين من مولدوفا للبلد. وأشار السفير ايساؤلينكو الى أن مولدوفا مهتمة بمواصلة توسيع العلاقات مع أذربيجان سياسيا واقتصاديا وغيرهما من المجالات.