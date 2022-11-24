الرئيس إلهام علييف يتقبل أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٣:٥٢]
باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج)
تقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير ماريك سولتشينسكي سفيرا مفوضا وفوق العادة للفاتيكان في 24 نوفمبر.
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