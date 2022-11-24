باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج) تقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير ماريك سولتشينسكي سفيرا مفوضا وفوق العادة للفاتيكان في 24 نوفمبر.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتقبل أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد

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