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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يتقبل أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد

    ٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٢]

    باكو، 24 نوفمبر (أذرتاج)

    تقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أوراق اعتماد السفير ماريك سولتشينسكي سفيرا مفوضا وفوق العادة للفاتيكان في 24 نوفمبر.

     

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يتقبل أوراق اعتماد سفير الفاتيكان الجديد
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