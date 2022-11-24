الرئيس إلهام علييف يلتقي المبعوث الخاص الروسي في تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا
AzerTAg.az
٢٤.١١.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
باكو، 24 نوفمبر، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الروسية لشؤون تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا ايغور خوفايف في 24 نوفمبر.
أفادت أذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وعملية المحادثات حول إعداد معاهدة السلام بين البلدين، وعدم تنفيذ أرمينيا التزاماتها من البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020، واجتماع سوتشي ومخرجاته.
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